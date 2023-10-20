  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Jerusalem mamilla david village

Жилой квартал Jerusalem mamilla david village

Иерусалим, Израиль
от
$4,15 млн
;
9
ID: 34507
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Eliyahu Shama, 1

О комплексе

В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
