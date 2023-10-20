  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  Жилой квартал Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Жилой квартал Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Рамат-Ган, Израиль
от
$2,43 млн
;
5
ID: 34017
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Truman, 19

О комплексе

Эта роскошная квартира, расположенная в знаменитой башне Пивко, в районе Харузим Рамат-Гана, Израиль, предлагает беспрецедентный жизненный опыт. Расположенный у входа в парк HaYarkon, отель предлагает потрясающий вид на парк и линию горизонта города. С впечатляющей площадью 171 м2 в квартире есть три спальни, в том числе мастер-люкс с частной ванной комнатой и безопасной спальней (Мамед). Кроме того, в нем есть просторный семейный офис, дизайнерская кухня и элегантная гостиная. Две террасы общей площадью 26 м2 предлагают мирные открытые пространства, идеально подходящие для отдыха или отдыха. Спроектированная известным архитектором Иланом Пивко, башня славится своими уникальными плавающими блоками. Квартира дополнена высококачественной отделкой, передовыми технологиями умного дома, системой безопасности с сигнализацией и камерами, подогревом пола и прямым доступом через два лифта. Парковка: 2 пещера Сочетание идеального стиля и удобства, эта квартира представляет собой исключительную возможность для тех, кто ищет премиальный образ жизни в популярном месте.

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
