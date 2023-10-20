  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33482
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Нагария, Израиль
от
$579,975
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Показать все Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Хадера, Израиль
от
$893,475
БЖ RE/MAX Hadera представляет вас исключительно в районе Гиват Ольга, красивый дуплексный пентхаус из 3,5 номеров, тщательно обставленный, в нескольких минутах ходьбы от моря, на востребованной улице Мена Характеристики: - Яркая квартира 3,5 комнат площадью около 100 м2, Очень красивая гост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Квартира на продажу - Тель-Авив (Маленькая улица между Сдерот Чен и Дизенгофф) Цена: 7 590 000 шекелей Эта роскошная квартира, расположенная в новом и современном бутик-здании с 5 жителями, предлагает идеальное сочетание комфорта, конфиденциальности и современного дизайна в самом сердце ра…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации