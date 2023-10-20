Жилой квартал Givat mordehai entree herzog

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Квартира расположена у входа в Гиват Мордехай, на бульваре Херцог, рядом с Эмеком Хацваимом и Ботаническим садом.
Он также расположен у подножия нового трамвайного вокзала, детского сада и магазинов.
Квартира из 4 комнат с поверхностью 95 м2 с надписями, 3 спальни, включая мамад (безопасная комната). Он имеет 2 ванные комнаты и балкон площадью 12 м2 с прекрасным открытым видом.
Подвал и парковочное место (при наличии)
Квартира требует ремонта с большим потенциалом.
Доступно немедленно.
Иерусалим, Израиль
