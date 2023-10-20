Жилой квартал Dans un immeuble neuf

  1. Realting.com
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
;
8
ID: 33886
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Другие комплексы
Жилой квартал Affaire prevoir renovation complete superbe location
Жилой квартал Affaire prevoir renovation complete superbe location
Жилой квартал Affaire prevoir renovation complete superbe location
Жилой квартал Affaire prevoir renovation complete superbe location
Раанана, Израиль
от
$2,16 млн
Коттедж из 8,5 штук с потенциалом огромный. Перед парком. Улицы имеют уникальный смысл. Тихий район. Большой подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Жилой квартал Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Герцлия, Израиль
от
$1,25 млн
Хорошая квартира с 5 комнатами. Расположена в центре города герцилия. Рядом со всеми товарами. В квартире 2 ванные комнаты с прачечной. ( 3 туалета) 1 большая гостиная и современная кухня. Мамад, парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Realting.com
