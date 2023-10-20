  1. Realting.com
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
$1,10 млн
ID: 33415
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и оживленным районом Нахалат Биньямин, предлагая идеальное сочетание спокойствия и динамичной городской жизни. С площадью около 63 м2 в квартире также есть хороший балкон площадью 6 квадратных метров, идеально подходящий для отдыха или наслаждения видом на город. Первоначально спроектированный с тремя комнатами, он был тщательно переработан в два, создавая открытое и светлое пространство. Недвижимость включает в себя гостиную, купающуюся при свете, просторную главную спальню с выделенным рабочим пространством и ванной комнатой, полностью оборудованную кухню с современной техникой, а также отдельную туалетную комнату. Это уникальное свойство сочетает в себе комфорт, стиль и непревзойденное расположение, делая редкую жемчужину в одном из самых популярных районов Тель-Авива. Не упустите эту удивительную возможность!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
