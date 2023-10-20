  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Жилой квартал Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33564
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый для эксклюзивной продажи! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) — новый роскошный проект Gabay Group В самом сердце нового севера, в нескольких минутах от парка Хаяркон, трамвая, кафе и магазинов. Хорошо устроенная 4-комнатная квартира с приятной отделкой На 4 этаже (из 8) • Жилая площадь около 91 м2 • Просторная и солнечная терраса площадью 10 м2 • Подземная парковка • пещера

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Тель-Авив, Израиль
от
$5,19 млн
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Ган-Явне, Израиль
от
$3,54 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,232
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
Продажа - Сказочный пентхаус в историческом здании в самом сердце Тель-Авива! 5 штук 4 спальни (включая безопасную комнату) 2 ванные комнаты 3 туалета Частная терраса на крыше с возможностью установки джакузи 130 м2 в помещении + 20 м2 терраса + 70 м2 крыша Нет парковки Цена: 15 000 000 шеке…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Роскошный пентхаус на Старом Севере с видом на город и море. 4,5 номера 168 м2 с 2 балконами 48 м2 и 26 м2. Отличная частная терраса на крыше 40 м2. 3 большие спальни и одна маленькая. 3 ванные комнаты. Новое элитное здание с лифтом и 2 частными парковочными местами. Этот великолепный пентха…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Показать все Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
НЭВЕ ЦЕДЕК - Лицо моря Апартаменты 2 комнаты - Недавнее здание стоя Местонахождение: Сердце Неве Цедек, один из самых престижных районов Тель-Авива Сталкиваясь с морем и Тайелетом Рядом: кафе, магазины, Suzanne Dellal, рестораны, галереи, транспорт Описание имущества: Площадь внутренней по…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации