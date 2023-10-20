  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Tres belle vue mer

Жилой квартал Tres belle vue mer

Ашкелон, Израиль
от
$321,338
;
10
ID: 33435
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

2-комнатная квартира с прекрасным видом на море, в 50 метрах от края палджа, мамада, парковки и подвала

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

