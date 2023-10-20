  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33427
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается исключительно: новая квартира 14, Фишман Маймон Стрит Тихая и престижная улица нового севера, недалеко от площади Рабина, школ, яслей и культурно-досуговых центров. В новом здании (поставка запланирована на 2024 год) проект фирмы Кринского Готлиба. Просторная 3-комнатная квартира На 3-м этаже, яркий и хорошо устроенный Жилая площадь 70 м2 + солнечная терраса 14 м2 1 ванная комната и 2 туалета Подвальная парковка Подвал 5 м2

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,79 млн
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Нетания, Израиль
от
$771,210
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Рамат-ха-Шарон, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Тель-Авив, Израиль
от
$5,19 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,36 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Показать все Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Жилой квартал En plein coeur de makor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,35 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$924,825
Редко: Резиденция «Димри» в городе, в Ашдоде, квартира 5 номеров с парковкой, кондиционером. Два лифта, один из которых шабат
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и ожи…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации