Жилой квартал Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Тель-Авив, Израиль

Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и ожи…