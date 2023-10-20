  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
;
10
ID: 33835
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
