  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Нетания, Израиль
от
$2,665
;
7
Оставить заявку
ID: 33768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Ашдод, Израиль
от
$2,51 млн
Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$2,35 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Нетания, Израиль
от
$2,665
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$529,815
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,95 млн
Откройте для себя роскошь жизни в Тель-Авиве с этим совершенно новым пентхаусом, занимающим целый этаж, идеально расположенный в престижных переулках, окружающих Кикар Хамедину, прямо в центре Тель-Авива. Эта эксклюзивная недвижимость предлагает конфиденциальность, изысканность и исключитель…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Показать все Жилой квартал Magnifique
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Дуплексный пентхаус в одном из самых красивых районов Ашкелона. 5 ПК с террасой 46 м 2 2 подвал 2 парковочных места Здание всего 4 этажа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации