Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul

Иерусалим, Израиль
$3,094
ID: 33850
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Редкая недвижимость на рынке: престижный дуплексный пентхаус в самом сердце Тель-Авива, предлагающий эксклюзивную среду обитания между морем, культурой и городским шипением. Основные характеристики • Внутренняя площадь: 140 м2 • Захватывающая терраса: 140 м2 с панорамным видом на город и мо…
Иерусалим, Израиль
от
$1,850
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Откройте для себя эту красивую квартиру, расположенную на бульваре Тель-Хай в Ашдоде, предлагая исключительную среду обитания и редкий потенциал на рынке. ✔️ 3 светлые комнаты ✔️ Исключительная терраса 100 м2 с беспрепятственным видом на бульвар ✔️ 2 спальни, включая безопасную комнату (Мам…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации