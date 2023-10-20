  1. Realting.com
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
;
8
ID: 33579
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Новые только для продажи! Расположение: 46 Yehoshua Улица Бена Нана Рядом с престижным Базельским комплексом В здании под реконструкцией (Тама 1) В настоящее время принадлежит Ohana Group. Красивая 2-комнатная квартира площадью 66 м2 будет доступна (3 возможных варианта) Первый этаж Ориентация: Запад и Юг Парковка на роботизированном объекте

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
