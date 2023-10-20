  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible

Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible

Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 33404
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Хороший коттедж из 7 комнат с большим подвалом. Просторный, большой восхитительный сад. Идеально подходит для семьи, комнаты большие, приятные и светлые. Рядом со школами и общинами.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye
Иерусалим, Израиль
от
$14,42 млн
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$780,615
Жилой квартал A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал 2 pieces spacieux standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,897
Вы просматриваете
Жилой квартал Calme verdoyant renove piscine possible
Раанана, Израиль
от
$3,37 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Показать все Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Нетания, Израиль
от
$749,265
Всего в нескольких шагах от Кикар Хаацмаут и пляжей Нетании, в недавно отремонтированном здании, открывается эта красивая 4-комнатная квартира, расположенная на 3-м этаже на 8 с лифтом. Большая светлая гостиная с современной открытой кухней, три выставки (юг, север, запад), обеспечивающие ес…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Показать все Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Герцлия, Израиль
от
$7,52 млн
Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, эта новая вилла является воплощением современной роскоши и архитектурного совершенства. Разработанная известным архитектором Орли Шремом, эта тщательно продуманная резиденция охватывает три уровня и п…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Показать все Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Красивая квартира, расположенная на 15 этаже. Потрясающий вид на весь Тель-Авив и море. Декоратор интерьера. Бассейн, спортзал и терраса на 48-м этаже. В квартире 2 спальни плюс мамочка превращается в раздевалку. гостиная, столовая и кухня в мягких и приятных оттенках. терраса 22 м2 с открыт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации