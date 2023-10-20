Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается! Уникальный дуплексный пентхаус в недавно сохранившемся бутик-здании
Выбор, недалеко от улицы Шенкин, в самом сердце Тель-Авива
Новая трамвайная линия находится всего в 2 минутах ходьбы
Жилая площадь 140 м2
80 м2 частной крыши
Расположен в редком и архитектурно спроектированном здании
Первоначально: 4 спальни + 2 ванные комнаты
Текущая конфигурация:
3 спальни спали
2 ванные комнаты
1 дополнительный туалет наверху
Большой родительский люкс, созданный путем объединения двух частей
Перед зданием появится новый общественный парк
Подвал: 2 подвала
Стоимость: ILS 10 900 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
