  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Тель-Авив, Израиль
от
$3,43 млн
20.02.2026
$3,43 млн
12.05.2025
$3,08 млн
4
ID: 25943
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продается! Уникальный дуплексный пентхаус в недавно сохранившемся бутик-здании Выбор, недалеко от улицы Шенкин, в самом сердце Тель-Авива Новая трамвайная линия находится всего в 2 минутах ходьбы Жилая площадь 140 м2 80 м2 частной крыши Расположен в редком и архитектурно спроектированном здании Первоначально: 4 спальни + 2 ванные комнаты Текущая конфигурация: 3 спальни спали 2 ванные комнаты 1 дополнительный туалет наверху Большой родительский люкс, созданный путем объединения двух частей Перед зданием появится новый общественный парк Подвал: 2 подвала Стоимость: ILS 10 900 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
