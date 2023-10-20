  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
;
7
ID: 33489
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Для продажи - Великолепная квартира 5 комнат в Башне Димри, Ашдод Расположенная в престижной резиденции Dimri Tower, в самом сердце популярного городского района в Ашдоде, эта превосходная 5-комнатная квартира предлагает исключительное качество жизни, выходя к морю. С площадью 159 м2, с террасой 15 м2, эта просторная и светлая квартира находится на 13-м этаже, откуда открывается беспрепятственный и потрясающий вид на море. Характеристики: Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом Безопасная комната (Safe Room) Центральный кондиционер Частная подземная парковка Рядом со всеми удобствами (магазины, школы, транспорт и т.д.) Редкая возможность в отличном месте, идеально подходит для семьи или для инвестиций высокого класса. Чтобы их видели абсолютно!

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
