Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Для продажи - Великолепная квартира 5 комнат в Башне Димри, Ашдод
Расположенная в престижной резиденции Dimri Tower, в самом сердце популярного городского района в Ашдоде, эта превосходная 5-комнатная квартира предлагает исключительное качество жизни, выходя к морю.
С площадью 159 м2, с террасой 15 м2, эта просторная и светлая квартира находится на 13-м этаже, откуда открывается беспрепятственный и потрясающий вид на море.
Характеристики:
Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом
Безопасная комната (Safe Room)
Центральный кондиционер
Частная подземная парковка
Рядом со всеми удобствами (магазины, школы, транспорт и т.д.)
Редкая возможность в отличном месте, идеально подходит для семьи или для инвестиций высокого класса.
Чтобы их видели абсолютно!
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
