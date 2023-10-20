Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Для продажи - Великолепная квартира 5 комнат в Башне Димри, Ашдод Расположенная в престижной резиденции Dimri Tower, в самом сердце популярного городского района в Ашдоде, эта превосходная 5-комнатная квартира предлагает исключительное качество жизни, выходя к морю. С площадью 159 м2, с террасой 15 м2, эта просторная и светлая квартира находится на 13-м этаже, откуда открывается беспрепятственный и потрясающий вид на море. Характеристики: Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом Безопасная комната (Safe Room) Центральный кондиционер Частная подземная парковка Рядом со всеми удобствами (магазины, школы, транспорт и т.д.) Редкая возможность в отличном месте, идеально подходит для семьи или для инвестиций высокого класса. Чтобы их видели абсолютно!