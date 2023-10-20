  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Нетания, Израиль
от
$1,11 млн
;
Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
1
Оставить заявку
ID: 33813
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$7,524
Жилой квартал Un beau 5 pieces en plein centre ville
Ашкелон, Израиль
от
$532,950
Жилой квартал Appartement de standing avec vue incroyable
Иерусалим, Израиль
от
$1,17 млн
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Раанана, Израиль
от
$987,525
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Нетания, Израиль
от
$1,11 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Продается - Квартира 2 номера во Флорентине / Неве Цедек - Тель-Авив Лайфлет 26 Расположенная в одном из самых востребованных зданий в Тель-Авиве, на границе Неве Цедек и в самом сердце оживленного района Флорентина, эта 2-комнатная квартира предлагает элегантную и утонченную жилую среду в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Показать все Жилой квартал Renove
Жилой квартал Renove
Ашкелон, Израиль
от
$404,415
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Показать все Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
УНИКАЛЬНЫЙ ДЖАРДИН АППАРТАМЕНТ С ПРИВАТНОЙ ПИСЦИНОЙ И ПАРКИНГОМ • 3 штуки • 2 спальни • 1 раздевалка • 1 ванная комната, 1 туалет • Полностью меблированный • 90 м2 + 100 м2 • Частный сад с бассейном • Частная парковка Место Хабима / бульвар Ротшильд Цена: IL 9 500 000 Свяжитесь с нами для…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации