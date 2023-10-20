  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$721,050
;
2
ID: 33419
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

4-комнатная квартира 80м2, Кириат Хайовель, Иерусалим 10-й этаж, запланированы работы Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционерная гостиная, порошок шемеха, баллон с горячей водой, радиаторы, роликовые жалюзи Бронированная дверь, лифт Цена: 2.300,000sh

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

