  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part

Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part

Ашкелон, Израиль
от
$485,925
;
5
ID: 33707
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
4 номера Простой центр города

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ашкелон, Израиль
от
$485,925
