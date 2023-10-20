  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Special investisseur

Жилой квартал Special investisseur

Ашкелон, Израиль
от
$376,200
;
7
ID: 33744
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

3,5 номера района Атикот

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

