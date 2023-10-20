  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Coup de fusil

Жилой квартал Coup de fusil

Ашкелон, Израиль
от
$595,650
;
10
ID: 33734
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Уникальный бизнес для захвата!!! В новом районе Агамим. в небольшом здании 5 этажей, rdj 4 комнаты жилой площади 100 м2 + сад 50 м2. Американская кухня, электрика, главная спальня с ванной комнатой и гардеробной, централизация кондиционера, парковка. Заходите немедленно. Очень хороший продукт для среды обитания, а также инвестиции. Чтобы быть захваченным!!!

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Coup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
