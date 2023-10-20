  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied

Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied

Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
;
5
ID: 33475
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Быстро растущий прибрежный город Натанья соблазняет своей живой средой между пляжами, прогулками и оживленной городской жизнью. Иерусалимская улица, всего в 2 минутах от пляжей, эта квартира, ранее 5 комнат, преобразованных в 4 комнаты, предлагает красивые объемы на 130 м2. Расположенный на 7-м этаже, он имеет хорошую террасу площадью 16 м2, идеально подходящую для наслаждения на открытом воздухе круглый год. ✔️ Парковка ✔️ пещера ✔️ Хорошая зона приема ✔️ Семейный потенциал или вторичное проживание Это реальная возможность для сектора.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$987,525
Жилой квартал Baka
Иерусалим, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Иерусалим, Израиль
от
$2,571
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Хадера, Израиль
от
$717,915
Очень приятная квартира из 4 номеров расположена в районе «Le Park». Вид на парк. Этот новый район имеет все преимущества: школы, парк, торговый центр... Очень большая терраса 28 м2. вид на море. 2 ванные комнаты. 1 парковка 4 лифта
Жилой квартал Top affaire
Жилой квартал Top affaire
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Отличная сделка в новом здании Рядом с легким трамваем, с великолепным видом Красивая терраса Рядом со всеми магазинами Возможность не упустить!
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Квартира с очень просторным, очень ясным и совершенно беспрепятственным видом Ситуэ находится в двух шагах от кикара и пляжа. Отличная квартира для жилья или инвестиций
