Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied

Быстро растущий прибрежный город Натанья соблазняет своей живой средой между пляжами, прогулками и оживленной городской жизнью.
Иерусалимская улица, всего в 2 минутах от пляжей, эта квартира, ранее 5 комнат, преобразованных в 4 комнаты, предлагает красивые объемы на 130 м2.
Расположенный на 7-м этаже, он имеет хорошую террасу площадью 16 м2, идеально подходящую для наслаждения на открытом воздухе круглый год.
✔️ Парковка
✔️ пещера
✔️ Хорошая зона приема
✔️ Семейный потенциал или вторичное проживание
Это реальная возможность для сектора.
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
