  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Exceptionnel rare

Жилой квартал Exceptionnel rare

Раанана, Израиль
от
$2,47 млн
;
8
ID: 33556
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Прекрасный однофутовый пентхаус. Держите его занятым. Очень инвестировано. Шесть частей, включая мамочку. 2 очень хорошая терраса, одна из 120 м2 от гостиной, а другая 33 м2 от кухни. 2 парковочных места большой погреб. посмотреть абсолютно.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
