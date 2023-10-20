  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye

Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye

Иерусалим, Израиль
от
$14,42 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 33694
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Индивидуальный дом в самом сердце Иерусалима, расположенный в очень престижном районе 9 штук 4 ванные комнаты 5 туалетов 517 м2 Безопасное укрытие (Мамед) и хранилище 310 м2 сад Высокие высоты потолков Просторный и яркий

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал Endroit calme
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Тверия, Израиль
от
$3,51 млн
Жилой квартал Quartier calme
Ашдод, Израиль
от
$674,025
Вы просматриваете
Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye
Иерусалим, Израиль
от
$14,42 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Показать все Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Показать все Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Жилой квартал Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Ашдод, Израиль
от
$1,13 млн
Продается - 5 комнатная квартира в новой резиденции, улица Хадекель, лицом к морю Расположенная в недавней и безопасной резиденции с охраной, эта просторная 5-комнатная квартира предлагает идеальную среду обитания, обращенную к морю. Квартира новая, светлая и хорошо устроенная. Он включает…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации