Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Нагария, Израиль
от
$583,110
10
ID: 33463
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Красивая 4-комнатная квартира, новая, светлая и просторная. район 110 м2, включает в себя террасу 14 м2, подвал, парковку и лифт. Предлагая прекрасный вид на море, он расположен на 2-м этаже 8-этажного здания, в новой жилой среде Ахзива.

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
