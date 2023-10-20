  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe

Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe

Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 33458
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом центральном и востребованном месте района, в небольшом элегантном здании, которое выиграло от реконструкции фасада и добавления лифта. Квартира 4 номера, 104 м2 построена, устроена разумно и со вкусом + балконная сокка 10 м2! Квартира частично отремонтирована (гостиная, кухня, ванная и ванная комната). Отдельная кухня, светлая гостиная с двумя выставками и открытым видом, мастер-люкс с ванной комнатой, большие спальни, гостевой туалет, ванная комната и центральный кондиционер. Кроме того, большая кладовая площадью 13 м2 с красивой высотой потолка, которую можно превратить в офис!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Бат-Ям, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Иерусалим, Израиль
от
$3,919
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал baka maison arabe
Жилой квартал baka maison arabe
Жилой квартал baka maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$3,70 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Показать все Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$987,525
Эксклюзивная продажа: улица Миха, Старый Север, Тихий и Пограничный вид В засекреченном здании, типичном для Тель-Авива, на 2-м этаже красивая 2-комнатная квартира светлая и хорошо сохранившаяся. Живая площадь около 60 м2 + солнечная терраса около 7 м2. Квартира, залитая светом, предлагает …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации