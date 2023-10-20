Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Откройте для себя эту красивую квартиру, расположенную на бульваре Тель-Хай в Ашдоде, предлагая исключительную среду обитания и редкий потенциал на рынке.
✔️ 3 светлые комнаты
✔️ Исключительная терраса 100 м2 с беспрепятственным видом на бульвар
✔️ 2 спальни, включая безопасную комнату (Мамед)
✔️ 2 душевых и 2 туалета – оптимальный комфорт для всей семьи
✔️ Частный погреб
✔️ Частная парковка
✔️ Немедленный въезд
Идеально расположенная рядом с магазинами, синагогами, автобусами и службами, эта квартира имеет отличное расположение и возможность не пропустить.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
