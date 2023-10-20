  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$736,725
;
16
Оставить заявку
ID: 33671
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Откройте для себя эту красивую квартиру, расположенную на бульваре Тель-Хай в Ашдоде, предлагая исключительную среду обитания и редкий потенциал на рынке. ✔️ 3 светлые комнаты ✔️ Исключительная терраса 100 м2 с беспрепятственным видом на бульвар ✔️ 2 спальни, включая безопасную комнату (Мамед) ✔️ 2 душевых и 2 туалета – оптимальный комфорт для всей семьи ✔️ Частный погреб ✔️ Частная парковка ✔️ Немедленный въезд Идеально расположенная рядом с магазинами, синагогами, автобусами и службами, эта квартира имеет отличное расположение и возможность не пропустить.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Хадера, Израиль
от
$454,575
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,02 млн
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$3,76 млн
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Penthouse near baka
Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 3 pieces investissement
Жилой квартал 3 pieces investissement
Иерусалим, Израиль
от
$815,100
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Показать все Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Ашдод, Израиль
от
$1,975
Аренда, квартира 5 номеров Кинерет 2, в невысоком здании 4 этажа всего 2 квартиры на этаж. Включает мамад (безопасная комната), балкон и, конечно же, лифт. Просторная квартира, очень светлая, с великолепными видами. Идеальное месторасположение: 1 минута ходьбы от торгового центра Yod Alef и …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Показать все Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Тверия, Израиль
от
$3,51 млн
Детали собственности: Расположенный в Пории Иллит (84, Дерех ХаМецук), это уникальное двух с половиной лет свойство является редкой жемчужиной, расположенной всего в 15 метрах от скалы. Площадь: Земля 400 м2 + 360 м2 газона (защищенная зеленая зона), простирающаяся до края пропасти. Площад…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации