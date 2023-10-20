  1. Realting.com
Жилой квартал Renove au coeur de kiryat moche

Иерусалим, Израиль
от
$971,850


ID: 33651

Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Продвижение!!! Красивый отремонтированный 3P площадью 81 м2, в самом сердце Кирьят-Моче; рядом с синагогами, трамваем, балконом 15 м2 с суккой, качественное строительство! Частный вход. Это последняя квартира, доступная в проекте, ценовой этаж, Скажите: Эксклюзивное агентство Хадасса Такам.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Вы просматриваете
Жилой квартал Renove au coeur de kiryat moche
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
