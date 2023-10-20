  1. Realting.com
  Жилой квартал Super appartement neuf

Жилой квартал Super appartement neuf

Иерусалим, Израиль
$808,830
Жилой квартал Super appartement neuf
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Новая 3-комнатная квартира, построенная предпринимателем, в Кирьят Йовеле. Балкон с супом Яркий Тихий район Частная парковка Рядом с магазинами и синагогами

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Нетания, Израиль
от
$4,36 млн
Эта исключительная недвижимость, расположенная в Башнях Лагуны, в престижном районе Южного пляжа Нетании, предлагает уникальную возможность испытать роскошь на море на своем пике. Просторная планировка квартиры, полученная путем слияния двух единиц, простирается на 320 м2 и включает в себя в…
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Бат-Ям, Израиль
от
$1,80 млн
Жилой квартал Rdj 4 p barnea
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
