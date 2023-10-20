Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивное очарование
4-комнатная квартира, в здании из мраморного камня, полностью отремонтирована!
Характеристики:
- 4 последних номера, светло около 90м2,
- Отремонтированная кухня,
- Хорошее жилое пространство,
- 2 небольшие солнечные террасы, обращенные на юг и запад;
- Родительский люкс с ванной комнатой,
- 2 дополнительных спальни, в том числе одна охраняемая,
- Всего: 2 душевых и 2 туалета,
- На втором этаже 8,
- Лифт,
- Изменение климата,
- Общий подвал наверху,
- Парковка,
- качественные материалы,
- Низкие нагрузки!
Квартира расположена в тихой резиденции с садом и пальмами, недалеко от входа в ЭкоПарк, небольшого торгового центра и нового спортивного курорта Холмс.
Отличный продукт, отличное расположение, отличные инвестиции!
Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
