Жилой квартал Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

БЖ RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивное очарование 4-комнатная квартира, в здании из мраморного камня, полностью отремонтирована! Характеристики: - 4 последних номера, светло около 90м2, - Отремонтированная кухня, - Хорошее жилое пространство, - 2 небольшие солнечные террасы, обращенные на юг и запад; - Родительский люкс с ванной комнатой, - 2 дополнительных спальни, в том числе одна охраняемая, - Всего: 2 душевых и 2 туалета, - На втором этаже 8, - Лифт, - Изменение климата, - Общий подвал наверху, - Парковка, - качественные материалы, - Низкие нагрузки! Квартира расположена в тихой резиденции с садом и пальмами, недалеко от входа в ЭкоПарк, небольшого торгового центра и нового спортивного курорта Холмс. Отличный продукт, отличное расположение, отличные инвестиции! Свяжитесь с нами Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Профессиональная лицензия 313736.