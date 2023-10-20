  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33568
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположен на улице Барри 9, в новом здании стоя. Красивая 3-комнатная квартира площадью 85 м2 с балконом 12 м2. Второй этаж, назад. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Два лифта. Кадастровое парковочное место и подвал.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse 5 etoiles
Иерусалим, Израиль
от
$2,32 млн
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Хадера, Израиль
от
$954,608
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Ниша в самом сердце зеленой резиденции с бассейном морской воды. квартира из 2 комнат с видом на море. Попросите быть рерашичи. Резиденция красива сразу за портом Яффо. Бассейн морской воды. Спа. Очень большой погреб. 1 парковка. Mamad включен
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Красивые две штуки хорошо устроены Отдельные туалеты и ванная комната Открытая терраса Полностью отремонтированная квартира современных и новых объектов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Показать все Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Жилой квартал Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленного центра города Тель-Авива. Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа 4 комнаты, 83 м2 Просторная солнечная терраса 10 м2 Гостиная с открытой кухней Родительский люкс с частн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации