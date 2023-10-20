  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$909,150
;
10
ID: 33712
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Для продажи - 2 номера с парковкой В самом сердце Тель-Авива, недалеко от Шейнкина и Шоука Хакармеля, вы найдете квартиру, идеально расположенную в здании. 45 м2 - 2 штуки 5-й этаж, тихо позади Мамак наверху Частная парковка Хранитель и спортзал. Запрашиваемая цена: 2 900 000 Редкая недвижимость, идеально подходящая для основного проживания, ног до земли или инвестиций в аренду.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme
Хадера, Израиль
от
$4,076
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$909,150
Другие комплексы
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Показать все Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
rdj 4 p с просторным садом на западе Небольшой 4-этажный дом
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Показать все Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
Роскошный дом мечты в Неве Цедек - 4 Неве Шалом-стрит, для эксклюзивной продажи. В самом сердце самого красивого и престижного района Тель-Авива, на очень популярной улице Неве Шалом, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и моря. Редкий дом с эффектной красотой ждет вас, сочетая ди…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации