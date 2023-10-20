  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
;
10
ID: 33611
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продажа - 2 части - Американская колония - Тель-Авив Квартира 50 м2 + терраса 7 м2 в новом высотном здании Расположен на 1-м этаже, в абсолютно спокойной, душевной деревне в центре города. Яркая гостиная с открытой кухней Просторная комната (включая Мамеда) Пешком: пляж Альма, Яффо, Неве Цедек, трамвай красной линии Арендованная недвижимость 7500/месяц – идеальное вложение или фут-к-земле Стоимость: 3 400 000 (гибкость возможна)

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
супер-оппортунистический Последняя земля для продажи в Hertzelya ayeroka. 560 м2 Частная земля очень хорошо расположен, недалеко от Раананы, школ, синагог, магазинов Возможность построить 2 коттеджа или большую виллу Не дай этой возможности пройти и позвони мне
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,45 млн
Для продажи - девять 4 частей рядом с морем с паркингом, террасами и пещерами Площадь: 92 м2 + 8 м2 террасы Тихая улица рядом с Royal Beach 3 спальни (одна с приютом) 2 ванные комнаты 2 туалета Новое здание Парковка пещера Стоимость: ILS 7 800 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополн…
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Показать все Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine
Иерусалим, Израиль
от
$2,41 млн
