  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$868,395
;
6
Оставить заявку
ID: 33520
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Нахлаота откройте для себя отремонтированную квартиру, уже разделенную на две арендные единицы с общим входом. Редкая возможность в этом востребованном, ярком, тихом и близком рынке Махане Иегуда. Площадь Арноны 49 м2 (53 м2 кадастра), 3 комнаты, 1 этаж, терраса 4 м2. Идеально подходит для интимного проживания, аренды или центральной ноги к земле в Иерусалиме. Доступно немедленно.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$868,395
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,95 млн
Откройте для себя роскошь жизни в Тель-Авиве с этим совершенно новым пентхаусом, занимающим целый этаж, идеально расположенный в престижных переулках, окружающих Кикар Хамедину, прямо в центре Тель-Авива. Эта эксклюзивная недвижимость предлагает конфиденциальность, изысканность и исключитель…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Показать все Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Жилой квартал Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$6,90 млн
Престижная и эксклюзивная реконструкция знаменитого архитектора Гиди Бар Ориана, идеальный союз между современной элегантностью и уважением к архитектурному наследию бульвара. Квартира площадью 145 м2, полностью оформленная самим архитектором 2 элегантные спальни Mamad (безопасная комната) …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации