Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595

В самом сердце Нахлаота откройте для себя отремонтированную квартиру, уже разделенную на две арендные единицы с общим входом. Редкая возможность в этом востребованном, ярком, тихом и близком рынке Махане Иегуда. Площадь Арноны 49 м2 (53 м2 кадастра), 3 комнаты, 1 этаж, терраса 4 м2. Идеально подходит для интимного проживания, аренды или центральной ноги к земле в Иерусалиме.
Доступно немедленно.
Иерусалим, Израиль
