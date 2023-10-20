Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира идеально подходит для проживания в городе или в качестве прибыльной инвестиционной недвижимости. Основные характеристики: Расположение: Расположен в самом центре Иерусалима, недалеко от всех крупных магазинов, знаменитого рынка Махане Иегуда и трамвая. - Очаровательная гостиная: Комфортабельная гостиная с открытой кухонькой ведет на небольшой балкон с видом на спокойный двор здания. - Просторная комната: Большая комната также открывается на балкон, предлагая тихое убежище. - Ванная комната: Включает в себя полную ванную комнату для удобства. - В настоящее время арендуются: Квартира в настоящее время сдается в аренду, предлагая потенциал немедленного дохода. Потенциал для обновления Airbnb: С некоторыми ремонтами эта недвижимость может быть идеальной для краткосрочной аренды, что делает ее отличной возможностью для размещения на Airbnb. - Быстрая доступность: Доступен быстро, что обеспечивает гибкость в планах размещения или ремонта. Эта хорошо расположенная квартира предлагает обаяние и отличный потенциал для тех, кто хочет инвестировать в процветающий рынок недвижимости Иерусалима. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или для планирования визита!