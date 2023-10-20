  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Иерусалим, Израиль
от
$586,245
;
6
Оставить заявку
ID: 33518
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира идеально подходит для проживания в городе или в качестве прибыльной инвестиционной недвижимости. Основные характеристики: Расположение: Расположен в самом центре Иерусалима, недалеко от всех крупных магазинов, знаменитого рынка Махане Иегуда и трамвая. - Очаровательная гостиная: Комфортабельная гостиная с открытой кухонькой ведет на небольшой балкон с видом на спокойный двор здания. - Просторная комната: Большая комната также открывается на балкон, предлагая тихое убежище. - Ванная комната: Включает в себя полную ванную комнату для удобства. - В настоящее время арендуются: Квартира в настоящее время сдается в аренду, предлагая потенциал немедленного дохода. Потенциал для обновления Airbnb: С некоторыми ремонтами эта недвижимость может быть идеальной для краткосрочной аренды, что делает ее отличной возможностью для размещения на Airbnb. - Быстрая доступность: Доступен быстро, что обеспечивает гибкость в планах размещения или ремонта. Эта хорошо расположенная квартира предлагает обаяние и отличный потенциал для тех, кто хочет инвестировать в процветающий рынок недвижимости Иерусалима. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или для планирования визита!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Immeuble neuf tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$517,275
Жилой квартал Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Хадера, Израиль
от
$717,915
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Ган-Явне, Израиль
от
$3,54 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Иерусалим, Израиль
от
$586,245
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Показать все Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Показать все Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Хадера, Израиль
от
$658,350
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: - 4-комнатная квартира (3 спальни) площадью 107 м2, - На 4 этаже с лифтом Шаббат, - красивое жилое пространство с видом на солнечную террасу площадью около 12 м2, Красивая современная и дизайнерская кухня с большим количеством хранилищ, откры…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Показать все Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$4,00 млн
Эта исключительная собственность представляет собой уникальное сочетание истории, роскоши и культурного дизайна. Расположенный в многовековом османском здании, в самом сердце старого города Яффо, он был преобразован в частную резиденцию в марокканском стиле, сочетая в себе великолепное этнич…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации