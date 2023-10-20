Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира идеально подходит для проживания в городе или в качестве прибыльной инвестиционной недвижимости.
Основные характеристики:
Расположение: Расположен в самом центре Иерусалима, недалеко от всех крупных магазинов, знаменитого рынка Махане Иегуда и трамвая.
- Очаровательная гостиная: Комфортабельная гостиная с открытой кухонькой ведет на небольшой балкон с видом на спокойный двор здания.
- Просторная комната: Большая комната также открывается на балкон, предлагая тихое убежище.
- Ванная комната: Включает в себя полную ванную комнату для удобства.
- В настоящее время арендуются: Квартира в настоящее время сдается в аренду, предлагая потенциал немедленного дохода.
Потенциал для обновления Airbnb: С некоторыми ремонтами эта недвижимость может быть идеальной для краткосрочной аренды, что делает ее отличной возможностью для размещения на Airbnb.
- Быстрая доступность: Доступен быстро, что обеспечивает гибкость в планах размещения или ремонта.
Эта хорошо расположенная квартира предлагает обаяние и отличный потенциал для тех, кто хочет инвестировать в процветающий рынок недвижимости Иерусалима.
Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации или для планирования визита!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно