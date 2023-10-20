  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
;
4
ID: 33390
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

В самом сердце исторического района Аджами этот пентхаус занимает верхний этаж бутик-здания в стиле Баухаус. Он расположен недалеко от резиденции посла Франции и в нескольких минутах ходьбы от моря. Квартира развивает внутреннюю площадь около 108 м2, в настоящее время обставлена 4 просторными комнатами (первоначальная конфигурация 5 комнат), с сбалансированными объемами и циркуляцией жидкости. Снаружи исключительная терраса площадью 104 м2 предлагает беспрепятственный вид и редкое жилое пространство. Недвижимость завершена двумя частными парковочными местами в подвале. Уникальная недвижимость, которая сочетает в себе элегантность, архитектурный характер и востребованное расположение, в самом сердце одного из самых аутентичных районов Тель-Авива. Информация и посещения: Лоуренс Земур - 054-735-3514 Лицензированный агент по недвижимости

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Place de parking a louer en centre ville agrippas
Иерусалим, Израиль
от
$172
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Нетивот, Израиль
от
$457,710
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$445,170
Жилой квартал Mini penthouse
Иерусалим, Израиль
от
$3,42 млн
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
Квартира 3 номера, 71 м2, полностью отремонтирована - расположена в стратегическом месте между улицами Кинг-Джордж и Безалл, в месте встречи районов Рехавия и Нахлаот, и в нескольких минутах ходьбы от рынка Махане Иегуда. Терраса 7 м2, на 4 этаже с лифтом. Очень светлая квартира, включая род…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
БЖ Вам не нужно будет вкладывать ни одного шекеля в этот дом! Войдите, наслаждайтесь и соблазняйтесь роскошью, которую он предлагает! Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra Красивый светлый таунхаус площадью 160 м2, построенный на участке площадью 250 м2 на одной из самых красивых ули…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Улица Нахалат Биньямин, в центре Тель-Авива, на пешеходной и художественной стороне. Район между рынком Кармель, Неве Цедек и Ротшильдом, идущий от пляжа. Засекреченное и восстановленное здание, Квартира 3 комнаты площадью около 60 м2 + балкон 4 м2. 1-й этаж (эквивалент 2-й), высокие пото…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации