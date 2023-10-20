  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf

Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf

Иерусалим, Израиль
от
$896,610
;
5
Оставить заявку
ID: 33471
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Супер 4 светлых номера Элегантная и современная кухня 3 просторные спальни 2 ванные комнаты, одна с ванной и туалетом, одна с душем 1 дополнительный отдельный туалет терраса с частичной суккой Здание пройдет в Пинуи-бинуи через несколько лет Квартира заработает 30 м2 Уже 90% подписей В районе с высоким спросом Идеальные инвестиции по исключительной цене Подходит как для семей, так и для благоразумных инвесторов

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 5 p a 1mn du lac
Ашкелон, Израиль
от
$658,350
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$10,973
Жилой квартал Bon emplacement
Нетания, Израиль
от
$105,023
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Иерусалим, Израиль
от
$896,610
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Показать все Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Нетивот, Израиль
от
$467,115
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Показать все Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдель…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Показать все Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,04 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации