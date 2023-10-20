  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville

Жилой квартал 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville

Иерусалим, Израиль
от
$2,006
;
5
Оставить заявку
ID: 33862
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Vue mer eternelle
Ашкелон, Израиль
от
$507,870
Жилой квартал Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$460,845
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$2,006
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 3 pieces bien situe
Жилой квартал 3 pieces bien situe
Жилой квартал 3 pieces bien situe
Иерусалим, Израиль
от
$1,473
Хороший старец
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Показать все Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,70 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Квартира 2,5 номера, 72м2 на 3-м этаже с мамак Здание с качественным ремонтом Tama 38 в 2020 году Тихая, тройная ориентация I/N/S 300 метров от пляжа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации