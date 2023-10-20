Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новая программа в новом районе Netivot
Условия оплаты без прецедентов
3 года строительства
без индексации
???? Новая программа
15% подпись
85% до доставки ключей!!!
В самом центре района прямо посередине
Maalot HaNahal a Netivot открывает новый жилой проект в коммерциализации.
Жилищный комплекс, распределенный по четырем участкам в гармоничной и зеленой среде.
Проект предлагает квартиры в широком диапазоне конфигураций:
3, 4 и 5 комнатные апартаменты, первый этаж, а также роскошные пентхаусы, некоторые с частным бассейном.
частный погреб для каждого размещения, велосипеды и коляски, а также общие пространства, предназначенные для содействия общественной жизни.
3 шт. от 1,260.000 ниш!!!
4 шт. от 1.460.00 nis
5 шт. от 1,630.000 ниш
Местонахождение на карте
Нетивот, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно