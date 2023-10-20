  1. Realting.com
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Нетивот, Израиль
от
$457,710
;
10
ID: 33738
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Нетивот

О комплексе

Новая программа в новом районе Netivot Условия оплаты без прецедентов 3 года строительства без индексации ???? Новая программа 15% подпись 85% до доставки ключей!!! В самом центре района прямо посередине Maalot HaNahal a Netivot открывает новый жилой проект в коммерциализации. Жилищный комплекс, распределенный по четырем участкам в гармоничной и зеленой среде. Проект предлагает квартиры в широком диапазоне конфигураций: 3, 4 и 5 комнатные апартаменты, первый этаж, а также роскошные пентхаусы, некоторые с частным бассейном. частный погреб для каждого размещения, велосипеды и коляски, а также общие пространства, предназначенные для содействия общественной жизни. 3 шт. от 1,260.000 ниш!!! 4 шт. от 1.460.00 nis 5 шт. от 1,630.000 ниш

Местонахождение на карте

Нетивот, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
