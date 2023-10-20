  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Жилой квартал Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
;
7
ID: 33461
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Небольшое здание всего 3 собственника. Квартира 4 номера 110м2 + 150м2 террасы/официального сада. Красивая гостиная, открытая кухня, 3 спальни, включая главную спальню (мама), 2 ванные комнаты, Кондиционер, 3 ориентации. + 3 самостоятельных единицы арендовали по 10 000 шт, с возможностью прикрепить их к квартире по лестнице с подготовкой, уже сделанной в гостиной. Два блока построены (около 20-25 м2 каждый) на счет парковки и подвала в РДК, и один блок (около 20 м2) под террасой.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
