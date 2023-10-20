Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

  1. Realting.com
Раанана, Израиль
$1,78 млн
ID: 33452
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Квартира с большим садом - Западная экспозиция Расположен на улице с односторонним движением, одной из самых популярных в Раанане. Настоящий частный сад площадью 220 м2, с видом на запад, предлагает гарантированное солнце в течение всего дня. 5-комнатная квартира, включая мамочку, с приятной открытой кухней. В собственности также есть два парковочных места и подвал.

Раанана, Израиль
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$918,555
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Special investisseur
Нагария, Израиль
от
$311,933
Другие комплексы
Ашдод, Израиль
от
$1,99 млн
Независимая вилла на продажу в Ашдоде с 1996 года 280м2 жилой площади на участке 510м2 с огромным потенциалом для покупателя, который хочет сделать из нее алмаз
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Пентхаус Ашдод имеет большой потенциал вид на море. Стратегическое местоположение. 5 номеров переоборудованы в 4 с подвалом и частной парковкой. Лифт прибывает прямо в пентхаус
Иерусалим, Израиль
от
$896,610
Супер 4 светлых номера Элегантная и современная кухня 3 просторные спальни 2 ванные комнаты, одна с ванной и туалетом, одна с душем 1 дополнительный отдельный туалет терраса с частичной суккой Здание пройдет в Пинуи-бинуи через несколько лет Квартира заработает 30 м2 Уже 90% подписей В район…
