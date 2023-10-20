Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Квартира с большим садом - Западная экспозиция Расположен на улице с односторонним движением, одной из самых популярных в Раанане. Настоящий частный сад площадью 220 м2, с видом на запад, предлагает гарантированное солнце в течение всего дня. 5-комнатная квартира, включая мамочку, с приятной открытой кухней. В собственности также есть два парковочных места и подвал.