Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
На бульварной улице 3 Сион, престижный и очень востребованный адрес.
Уникальная, просторная, светлая и красивая квартира!
На 5-м этаже эта квартира пользуется отличным движением по четырем осям!
5-комнатная квартира с большим потенциалом и идеальным расположением.
Построенная площадь 146,5 м2* (грубая).
Добавится балкон площадью 12 м2.
И вестибюль 9 м2.
Решение комиссии принято!
Уютное роскошное здание всего 6 квартир.
Два стандартных парковочных места в подвале.
Прямой лифт.
Укрытие.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно