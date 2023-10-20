  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
;
10
ID: 33399
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

На бульварной улице 3 Сион, престижный и очень востребованный адрес. Уникальная, просторная, светлая и красивая квартира! На 5-м этаже эта квартира пользуется отличным движением по четырем осям! 5-комнатная квартира с большим потенциалом и идеальным расположением. Построенная площадь 146,5 м2* (грубая). Добавится балкон площадью 12 м2. И вестибюль 9 м2. Решение комиссии принято! Уютное роскошное здание всего 6 квартир. Два стандартных парковочных места в подвале. Прямой лифт. Укрытие.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
