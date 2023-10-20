Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Продается 2-комнатная квартира, расположенная в центральном и востребованном районе Тель-Авива. Рядом с магазинами, кафе и транспортом. Квартира площадью 50 м2 на 2-м этаже (высокий 2-й этаж) в недавнем здании около 5 лет. Квартира включает в себя безопасную спальню (Мамед), яркую гостиную и функциональную планировку. Он имеет террасу площадью 27,5 м2 л, предлагающую настоящее открытое пространство. Две ориентации (Западная и Южная) обеспечивают отличную яркость. Парковочное место дополняет собственность. Окружающая среда является динамичной, жилой и ценится за качество жизни и инвестиций. Запрашиваемая цена: 3 900 000.