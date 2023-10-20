Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается 2-комнатная квартира, расположенная в центральном и востребованном районе Тель-Авива.
Рядом с магазинами, кафе и транспортом.
Квартира площадью 50 м2 на 2-м этаже (высокий 2-й этаж) в недавнем здании около 5 лет.
Квартира включает в себя безопасную спальню (Мамед), яркую гостиную и функциональную планировку.
Он имеет террасу площадью 27,5 м2 л, предлагающую настоящее открытое пространство. Две ориентации (Западная и Южная) обеспечивают отличную яркость.
Парковочное место дополняет собственность.
Окружающая среда является динамичной, жилой и ценится за качество жизни и инвестиций. Запрашиваемая цена: 3 900 000.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно