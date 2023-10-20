Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

Продается - Квартира 5 номеров, преобразованных в 4 номера в Marina d Расположенная в одном из самых востребованных мест в городе, эта пляжная квартира предлагает исключительную среду обитания. Полностью отреставрированный, он был переработан в 4 просторных номерах. Он включает в себя мамад (безопасное помещение), интегрированный кондиционер, две современные ванные комнаты, а также большую террасу с захватывающим видом на море, полностью беспрепятственную и прифронтовую. Квартира продается с частной парковкой и огромной коробкой для хранения, что очень редко встречается в этом районе. Всего в нескольких шагах от пляжа, ресторанов, магазинов и всех удобств пристани. Уникальная возможность жить на море каждый день в элегантной и комфортной обстановке.