  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
10
ID: 33487
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Продается - Квартира 5 номеров, преобразованных в 4 номера в Marina d Расположенная в одном из самых востребованных мест в городе, эта пляжная квартира предлагает исключительную среду обитания. Полностью отреставрированный, он был переработан в 4 просторных номерах. Он включает в себя мамад (безопасное помещение), интегрированный кондиционер, две современные ванные комнаты, а также большую террасу с захватывающим видом на море, полностью беспрепятственную и прифронтовую. Квартира продается с частной парковкой и огромной коробкой для хранения, что очень редко встречается в этом районе. Всего в нескольких шагах от пляжа, ресторанов, магазинов и всех удобств пристани. Уникальная возможность жить на море каждый день в элегантной и комфортной обстановке.

Ашдод, Израиль
