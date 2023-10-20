  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$6,52 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 33551
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Роскошная квартира на продажу 4,5 комнаты Исключительная резиденция очень высокого класса, расположенная в самом сердце Намаль-де-Тель-Авива, откуда открывается потрясающий панорамный вид на море, определенно беспрепятственный. Подробности о собственности Площадь внутренней поверхности: 177 м2 Балкон: 18 м2 Пол: 6-й Парковка: 2 места Состояние: полностью меблированный Вид: Открытый вид на Средиземное море Высококачественные услуги и отделка Дизайн мебели Полтрона Фрау Электрическая система домашней автоматизации Стекло по всей квартире Наземное отопление во всех водоемах Аудиосистема интегрирована в потолок в гостиной Цена: 20 800 000 Премиальная недвижимость Агентские сборы: 2% + НДС

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Ашдод, Израиль
от
$1,975
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,52 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
В центре города Раанана. Дуплексная квартира на третьем этаже. Огромная гостиная. Атипичная квартира с большим шармом. Вид на парк. Улица очень много спрашивает. Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Stop affaire en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$391,875
Отличный пляжный бизнес в Ашдоде: 2-комнатная квартира в резиденции Ашдод-Бич, линия фронта на Тайелете, обращенная к морю. На 6-м этаже с двумя лифтами эта квартира предлагает балкон с видом на море и идеальное расположение: вход в яркую гостиную, кухоньку, спальню с душем и подвешенным ту…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Расположенная на улице Молчо, прямо в Неве Цедек, ее магазины, очарование и атмосфера, эта квартира наслаждается приятной городской средой, недалеко от магазинов, кафе, общественного транспорта и всех удобств повседневной жизни. Улица Молчо ценится своим жилым спокойствием, оставаясь в неско…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации