  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Charmant cottage piscine calme

Жилой квартал Charmant cottage piscine calme

Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
;
7
ID: 33405
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Хороший коттедж с большим шармом расположен к западу от Раананы на очень тихой улице. Ремонт, большая кухня с центральным илотом. Просторная гостиная с настоящей столовой. Много света. Под этажом. Парковка и красивый сад с бассейном.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
