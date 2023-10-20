  1. Realting.com
  Израиль
  Ашкелон
  Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod

Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod

Ашкелон, Израиль
от
$843,315
;
6
ID: 33511
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Южный округ
  Район
    Ashkelon Subdistrict
  Город
    Ашкелон

О комплексе

Редко!!! Апартаменты 5 номеров "Резиденция Димри Сити" 160 м2 с террасой 20 м2, 2 лифта включая один из шабата. Рядом с магазинами, школами, парками, синагогами, автобусами... Полностью отремонтирован, с индивидуальным кондиционером в каждой комнате. Парковка

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
