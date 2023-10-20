Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

  1. Realting.com
Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,65 млн
;
9
ID: 33501
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

О комплексе

Величественные 5 номеров, преобразованных в 4 Ашдод «Мар», высокий стоя, высокий пол, вид на море и «Ган Волосы». Резиденция «Le Deauville», с 4 лифтами, напротив театра и ратуши, в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 1 минуте от кафе, ресторанов торговых центров, средств передвижения!!! Лучшее место в городе!

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации