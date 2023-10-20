Жилой квартал Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
В самом центре города, на главной улице Ханасси, RE/MAX Hadera представляет просторную 4-комнатную квартиру во дворе по исключительной цене!
- Старая квартира площадью около 107 м2,
- Большая светлая гостиная,
- Отдельная кухня с прачечной,
- 3 спальни с кондиционером,
- 2 ванные комнаты, 2 туалета,
- Тихо, с открытым видом на район Хаотсар,
- На 6 этаже и верхнем этаже, с лифтом,
- Хорошо сохранившееся лобби.
- Парковочное место!
Будущий проект Pinouy Binouy (разрушение/реконструкция) в стадии реализации.
Очень ограниченное по времени дело, небольшой бюджет! Премиум прокат!
Отлично подходит для жилья или инвестиций!
Свяжитесь с нами:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Хадера, Израиль
