Жилой квартал Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

БЖ В самом центре города, на главной улице Ханасси, RE/MAX Hadera представляет просторную 4-комнатную квартиру во дворе по исключительной цене! - Старая квартира площадью около 107 м2, - Большая светлая гостиная, - Отдельная кухня с прачечной, - 3 спальни с кондиционером, - 2 ванные комнаты, 2 туалета, - Тихо, с открытым видом на район Хаотсар, - На 6 этаже и верхнем этаже, с лифтом, - Хорошо сохранившееся лобби. - Парковочное место! Будущий проект Pinouy Binouy (разрушение/реконструкция) в стадии реализации. Очень ограниченное по времени дело, небольшой бюджет! Премиум прокат! Отлично подходит для жилья или инвестиций! Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.