Жилой квартал Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Хадера, Израиль
от
$454,575
;
7
ID: 33535
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ В самом центре города, на главной улице Ханасси, RE/MAX Hadera представляет просторную 4-комнатную квартиру во дворе по исключительной цене! - Старая квартира площадью около 107 м2, - Большая светлая гостиная, - Отдельная кухня с прачечной, - 3 спальни с кондиционером, - 2 ванные комнаты, 2 туалета, - Тихо, с открытым видом на район Хаотсар, - На 6 этаже и верхнем этаже, с лифтом, - Хорошо сохранившееся лобби. - Парковочное место! Будущий проект Pinouy Binouy (разрушение/реконструкция) в стадии реализации. Очень ограниченное по времени дело, небольшой бюджет! Премиум прокат! Отлично подходит для жилья или инвестиций! Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Хадера, Израиль
от
$454,575
