Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Одно из самых частных и элегантных зданий в самом центре города.
Расположен на 4-м этаже на 5.
Детали собственности:
180 м2 на одном уровне + два балкона по 5 м2 каждый
3 спальни + один офис
3 туалета и 2 ванные комнаты
2 стандартных подземных парковочных места + складские помещения
Вариант дополнительного парковочного места
Красиво оформленная и полностью отремонтированная квартира, включающая:
Видимые бетонные потолки
Полностью оборудованная кухня Armani Italia
Внутренние венецианские магазины
Наземное отопление
Умная домашняя электрическая система
Таможенная столярная и интегрированное хранение по всей квартире
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно