  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Тель-Авив, Израиль
от
$4,98 млн
;
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
1
ID: 33554
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Одно из самых частных и элегантных зданий в самом центре города. Расположен на 4-м этаже на 5. Детали собственности: 180 м2 на одном уровне + два балкона по 5 м2 каждый 3 спальни + один офис 3 туалета и 2 ванные комнаты 2 стандартных подземных парковочных места + складские помещения Вариант дополнительного парковочного места Красиво оформленная и полностью отремонтированная квартира, включающая: Видимые бетонные потолки Полностью оборудованная кухня Armani Italia Внутренние венецианские магазины Наземное отопление Умная домашняя электрическая система Таможенная столярная и интегрированное хранение по всей квартире

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации