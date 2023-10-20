Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Одно из самых частных и элегантных зданий в самом центре города. Расположен на 4-м этаже на 5. Детали собственности: 180 м2 на одном уровне + два балкона по 5 м2 каждый 3 спальни + один офис 3 туалета и 2 ванные комнаты 2 стандартных подземных парковочных места + складские помещения Вариант дополнительного парковочного места Красиво оформленная и полностью отремонтированная квартира, включающая: Видимые бетонные потолки Полностью оборудованная кухня Armani Italia Внутренние венецианские магазины Наземное отопление Умная домашняя электрическая система Таможенная столярная и интегрированное хранение по всей квартире